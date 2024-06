Ahmed Hachani et le PrÃ©sident Mauritanien discutent de la migration irrÃ©guliÃ¨re Ã  SÃ©oul

Ahmed Hachani et le Président Mauritanien discutent de la migration irrégulière à Séoul

En marge de sa participation au premier Sommet Coréen-Africain, le Chef du gouvernement M. Ahmed Hachani, a rencontré aujourd’hui le Président de la République Islamique de Mauritanie et Président de l’Union Africaine, M. Mohamed Ould Ghazouani. La réunion s’est tenue en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, M. Nabil Ammar, ainsi que de la ministre de l’Économie et de la Planification, Mme Feryel Ouerghi Sebai.

Cette rencontre a été l’occasion de souligner la solidité et l’ancienneté des relations fraternelles entre la Tunisie et la Mauritanie. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer davantage la coopération bilatérale entre leurs pays respectifs.

Par ailleurs, ils ont discuté des moyens de trouver des solutions à la migration irrégulière, en adoptant une approche continentale globale sous l’égide de l’Union Africaine.

