AÃ¯d al-Adha : la BCT demande aux banques de garantir la continuitÃ© des retraits et paiements Ã©lectroniques

21-05-2026

La Banque centrale de Tunisie a adressÃ© une instruction aux directeurs gÃ©nÃ©raux des banques ainsi qu’au prÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral de l’Office national des postes, les appelant Ã  prendre toutes les mesures nÃ©cessaires pour assurer la continuitÃ© des opÃ©rations de retrait aux distributeurs automatiques de billets et des paiements Ã©lectroniques durant la pÃ©riode de l’AÃ¯d al-Adha.

La BCT a insistÃ© sur l’approvisionnement continu des distributeurs en billets de bonne qualitÃ© et de diverses coupures, ainsi que sur la disponibilitÃ© des plateformes de paiement Ã©lectronique. Elle a Ã©galement demandÃ© que toute panne ou interruption de service soit traitÃ©e dans les plus brefs dÃ©lais.

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