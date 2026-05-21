AÃ¯d al-Adha : la BCT demande aux banques de garantir la continuitÃ© des retraits et paiements Ã©lectroniques

La Banque centrale de Tunisie a adressÃ© une instruction aux directeurs gÃ©nÃ©raux des banques ainsi qu’au prÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral de l’Office national des postes, les appelant Ã prendre toutes les mesures nÃ©cessaires pour assurer la continuitÃ© des opÃ©rations de retrait aux distributeurs automatiques de billets et des paiements Ã©lectroniques durant la pÃ©riode de l’AÃ¯d al-Adha.

La BCT a insistÃ© sur l’approvisionnement continu des distributeurs en billets de bonne qualitÃ© et de diverses coupures, ainsi que sur la disponibilitÃ© des plateformes de paiement Ã©lectronique. Elle a Ã©galement demandÃ© que toute panne ou interruption de service soit traitÃ©e dans les plus brefs dÃ©lais.