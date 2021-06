Al Ahly-ES Tunis : YaÃ¢koubi et ChaÃ¢leli manqueront Ã  l’appel

Al Ahly-ES Tunis : Yaâkoubi et Chaâleli manqueront à l’appel

L’Espérance Sportive de Tunis est arrivée au Caire, ce jeudi. Les Sang et Or affronteront Al Ahly ce samedi dans le cadre du match retour de la demie-finale de la C1 pour tenter de remonter leur handicap du match aller. Le défenseur central Mohammed Ali Yaâkoubi a manqué ce déplacement. Le joueur a été contrôlé positif au Covid-19 et est resté à Tunis, tout comme Ghaylen Chaâleli qui n’a pas récupéré de sa blessure musculaire.

