Al Ahly : Les joueurs et le staff lourdement sanctionnés

Al Ahly a perdu, hier soir, la Supercoupe d’Egypte aux tirs au but face à El Geish. Mécontent, le président du club cairote a jugé que le rendement était insuffisant et a décidé de sanctionner le staff et les joueurs de l’équipe. Selon la presse locale, les camarades d’Ali Maâloul, le directeur sportif et les membres du staff technique ont écopé d’une amende d’environ 20 mille dollars.

