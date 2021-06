Al Ahly passe Ã  Rades et met un pied en finale

Al Ahly passe à Rades et met un pied en finale

Le choc au sommet des demies-finale de la ligue des champions d’Afrique entre l’Espérance Sportive de Tunis et Al Ahly s’est terminé par une victoire des visiteurs grâce à un but de Cherif à 20 minutes de la fin. C’est la troisième victoire des Rouges contre les Sang et Or à Tunis après 2012 (finale) et 2017 (quart de finale).

Peu percutante et moyennement inspirée, l’Espérance de Tunis concède une défaite logique contre un adversaire diablement coriace et cynique. Après une première période très moyenne, le niveau des deux équipes est monté d’un cran à la reprise et la première alerte est venue d’Al Ahly qui a fait trembler les filets de Ben Chrifeya, mais le VAR a annulé le but pour hors jeu.

Mieux entreprenante, l’Espérance a manqué de qualités pour faire bouger la défense adverse. Totalement hors du coup, Basset a été remplacé par Badri à l’heure de jeu, mais ça n’a pas révolutionné le jeu d’attaque espérantiste. Pire encore. Quelques minutes après, les champions d’Afrique trouvent la faille grâce à Cherif, lancé dans le dos de la défense. Il ne se passera presque plus rien. Dans une semaine au Caire, l’Espérance tentera encore une fois l’impossible. Mais, Al Ahly n’est pas le CR Belouizdad.

GnetNews