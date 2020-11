Algérie: Incendies à répétition dans plusieurs wilayas du nord

En Algérie, dans la nuit de vendredi à samedi, deux feux de forêt ont fait deux morts à Tipasa, à l’ouest d’Alger. Les deux hommes décédés se sont retrouvés encerclés par les flammes alors qu’ils se trouvaient dans un poulailler, a indiqué la direction générale de la protection civile dans un communiqué publié samedi matin sur Facebook.

Quinze personnes, issues de trois familles vivant à proximité des incendies, ont été évacuées, a-t-elle ajouté.

Plus de 53 sapeurs pompiers et 16 camions ont été dépêchés d’Alger pour porter main forte à leurs collègues de Tipasa, où les feux, n’étaient toujours pas maitrisés samedi matin à cause de vents violents.

A noter que plusieurs incendies ont été signalés ces dernières 24 heures dans 10 wilayas du nord du pays. Pour l’instant, aucune information n’a été donnée quant à leur origine.

Gnetnews