AlgÃ©rie : JosÃ© Anigo Ã  la tÃªte du MC Alger

Algérie : José Anigo à la tête du MC Alger

Deux jours après le départ d’Abdelkader Amrani, le Mouloudia d’Alger a trouvé son successeur. Il s’agit du technicien français, José Anigo. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille et de l’Espérance Sportive de Tunis a donné son accord pour un contrat d’un an et demi.

Rappelons que le club algérois aura besoin d’un nul, ce samedi face au club de Bab Souika, pour assurer sa qualification aux quarts de finale de la ligue des champions d’Afrique.

GnetNews