Algérie : Trois « Tunisiens » dans la liste de Belmadi

Le sélectionneur de l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadoi a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs retenus pour les deux matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui opposera les Fennecs à l’Ouganda et la Tanzanie.

Trois joueurs évoluants an Ligue 1 Professionnelle ont été convoqués. Il s’agit des deux Sang et or, Amine Tougai et Abdelkader Badrane, ainsi que du défenseur de l’Etoile Sportive du Sahel, Houcine Benayada.

GnetNews