ESS-CA : Ali Aloulou : « L’Arbitrage ? C’était ridicule et honteux »

Le responsable clubiste, Ali Aloulou, a pointé du doigt l’arbitre du Clasico, Walid Jeridi, après la défaite concédée, jeudi après-midi, face à l’Etoile Sportive du Sahel : « Je ne peux pas qualifier cela d’arbitrage. C’était ridicule et honteux ! Je ne sais pas comment cet arbitre peut se regarder dans un miroir. Il ne faut plus qu’il dirige nos matchs car ça risque de dégénérer. Nous allons faire une demande à la FTF. Je ne sais pas quelles sont les ambitions de ces gens. Ne me dites surtout pas que c’était des erreurs d’appréciation et que l’intention était bonne ».