Ali Aloulou : « Mouez Hassan ? Nous sommes prêts à prolonger le contrat »

Le porte parole du Club Africain, Ali Aloulou, est intervenu sur les ondes d’IFM pour parler de la situation actuelle du gardien Mouez Hassan. Grièvement blessé lors du dernier match face à l’Union Sportive de Monastir, la saison du keeper rouge et blanc est terminée. Le responsable clubiste a précisé : « La bureau directeur est prêt pour prolonger le contrat. Après, nous devons aussi discuter avec le joueur et voir quelles sont ses ambitions et s’il partage la même volonté de rester. Le mercato ? Nous sommes très contents des performances de Ghaïth Yeferni et nous ne sommes pas dans l’obligation de recruter un autre gardien. Si nous le faisons, ce sera certainement un profile jeune et prometteur ».