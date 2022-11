Ali Boumnijel : « Nous allons au Qatar pour réaliser l’exploit »

L’entraineur des gardiens de la sélection tunisienne de football s’est exprimé du lieu du stage en Arabie Saoudite à propos des ambitions de la Tunisie au Mondial du Qatar. Le champion d’Afrique 2004, Ali Boumnijel a déclaré : « Nous y allons avec la ferme intention de réaliser l’exploit. Face à nous il y aura le tenant du titre et une grosse équipe comme le Danemark. Nous travaillons depuis très longtemps pour être au top et essayer d’obtenir une qualification historique pour le deuxième tour. Le choix des joueurs ? La liste définitive sera dévoilée le 14 novembre. J’appelle tout le monde à oublier les querelles et à nous soutenir pour le bien de la sélection et de tout le pays ».*

GnetNews