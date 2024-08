Ambiance des soldes d’été 2024 en Tunisie: Entre rêves et réalités

Les soldes d’été 2024 en Tunisie, lancées ce mercredi 07 août présentent un tableau contrasté où les rêves de bonnes affaires se heurtent à une réalité économique difficile. Dans une ambiance généralement calme, les centres commerciaux, autrefois animés par des acheteurs avides de réductions, semblent désormais bien moins fréquentés cette année.

Un constat mitigé

En arpentant les allées des galeries marchandes, on constate une faible affluence de clients. Les magasins de marques internationales, malgré leurs efforts pour attirer les acheteurs, semblent peiner à convaincre. Leurs prix, jugés élevés, sont particulièrement scrutés dans le contexte économique actuel, marqué par une baisse du pouvoir d’achat. Contrairement aux années précédentes, où les soldes étaient synonymes de réductions en pourcentage attractives, certaines enseignes ont opté pour des réductions en prix fixe. Par exemple, des robes sont proposées à 299 DT et des pantalons à 199 DT. Ces tarifs semblent inaccessibles pour une grande partie de la population tunisienne.

Parmi les clients qui se déplacent, le sentiment de déception prédomine. « J’ai espéré trouver des bonnes affaires, mais les prix restent très élevés, même pendant les soldes, » déclare Mohamed. « Avec l’augmentation des coûts de la vie, il est difficile de justifier ces dépenses. »

Les marques locales en vedette

Face à cette situation, les marques locales tirent leur épingle du jeu. Elles bénéficient d’une affluence plus marquée, attirant des clients qui cherchent à faire des économies tout en soutenant l’économie nationale. Les réductions allant de 30% à 70% dès le premier jour des soldes semblent répondre aux attentes des consommateurs. « Les soldes ont démarré fort cette année. Nous avons vu un intérêt accru pour nos produits, en particulier parmi ceux qui cherchent des prix plus abordables, » explique Amira, vendeuse dans une enseigne locale.

Les témoignages de clients reflètent cette tendance. « Je préfère acheter local, surtout avec les réductions intéressantes proposées par ces marques. Cela me permet de respecter mon budget tout en obtenant des articles de qualité. Je trouve facilement des ropes à 70DT, des chemise à 40DT… Je trouve que c’est plutôt raisonnable, » témoigne une mère de famille.

Des avis partagés

Malgré cet engouement pour les marques locales, les avis restent partagés. Les clients qui fréquentent les grandes enseignes internationales expriment leur frustration. « Je ne comprends pas pourquoi les prix sont si élevés, même pendant les soldes. C’est comme si ces marques ignoraient la situation économique du pays, » remarque une cliente férue de mode.

Les vendeurs des boutiques internationales, quant à eux, ressentent une certaine pression. « Nous essayons de faire de notre mieux pour offrir des réductions intéressantes, mais la réalité du marché et le contexte économique compliquent les choses, » confie Karima, employée dans une boutique de vêtements étrangers. « Il est difficile de concilier les attentes des clients avec les contraintes de notre politique tarifaire. »

Un équilibre à trouver

En définitive, les soldes d’été 2024 en Tunisie illustrent bien les défis actuels du secteur du commerce. Les marques locales réussissent à capter l’intérêt avec des réductions substantielles, tandis que les enseignes internationales peinent à attirer les acheteurs avec des prix jugés élevés. Cette situation met en avant le besoin urgent d’adaptation des stratégies de tarification face à un pouvoir d’achat en baisse.

Le tableau est donc bien contrasté pour ces soldes d’été 2024, reflétant un marché en mutation et des consommateurs de plus en plus exigeants. Pour les mois à venir, il sera crucial de suivre l’évolution des tendances et des comportements d’achat pour comprendre pleinement l’impact de ces soldes sur l’économie tunisienne.

Gnetnews