Anis Boujelbene : « Prêts pour le MCA ! Chaouat ? Il est opérationnel »

Le Club Sportif Sfaxien affrontera le MC Alger, lundi à partir de 20h45 dans le cadre du match aller deuxième tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique. La délégation des Noirs et Blancs est arrivée dimanche en Algérie et l’équipe a effectué la dernière séance d’entrainements sur le terrain du stade 5 juillet.

Le coach Anis Boujelben a confié aux médias locaux qu’il attend un excellent rendement de ses joueurs : « Nous sommes prêts. Nous avons tous les atouts pour réussir cette mission difficile. Nous affronterons un adversaire de taille et nous allons faire de notre mieux pour marquer et ne pas subir de buts. Firas Chaouat ? Il a totalement récupéré et nous pouvons compter sur lui ».

GnetNews