Annonce des mesures économiques urgentes pour sortir de la crise

Une conférence de presse a été organisée à Tunis ce vendredi 1er avril. Elle a réuni les ministres de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, des Finances, Sihem Nemsia, de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Gonji, du Domaine de l’Etat, Mohamed Rekik, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi et de Commerce, Fadhila Rabhi.

L’objectif de cette réunion était de présenter les mesures d’urgence économique pour l’année 2022.

Dans un premier temps, Samir Saïed a affirmé que les principales causes de la crise économique tunisienne demeurent dans la fragilité des équilibres macro-économiques, les conséquences de la pandémie de Covid-19 et l’impact du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Le ministre a par ailleurs souligné que ce programme est décliné en une cinquantaine de mesures, et a pour objectif de rétablir la relation de confiance avec les opérateurs économiques, protéger le tissu entrepreneurial et contribuer à la baisse du chômage.

Ainsi, les mesures ont été réparties selon quatre axes:

– Soutien à la trésorerie et l’accès au financement des entreprises. A cet égard, une ligne de crédit de 50 millions de dollars sera mise en place pour le financement des PME et une autre pour le financement pour l’innovation, la digitalisation, l’économie verte et circulaire.

– Redynamisation de l’investissement. Il sera question de l’adoption d’un décret-loi en faveur de l’accélération des projets d’investissements publics et la relance de l’investissement privé. Celui-ci permettra également d’adopter des nouveaux pactes de compétitivité, d’améliorer les services offerts par le port commercial de Rades et d’accélérer la création de projets d’aménagements dans les zones industrielles situées dans les régions de l’intérieur du pays.

– Le troisième axe porte sur la facilitation de la réglementation des affaires: révision de l’article 96 du code pénal, promulgation d’une amnistie de change, publication d’un décret relatif aux conditions et procédures de locations des terrains non-agricoles au profit des investisseurs, publication des textes d’applications relatifs au Crowdfunding et à l’Economie sociale et solidaire et régularisation de la situation des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l’Etat, sont les principaux fondement de cette mesure.

– Enfin le dernier axe, appelé « simplifier les procédures et promouvoir les exportations » consiste en la création de la « société foncière internationale de Tunisie », l’instauration d’un label « Made in Tunisia » et la digitalisation des procédures commerciales.

