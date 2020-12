Annulation de la grève générale des journalistes suite à des accords avec la présidence du gouvernement

Le syndicat national des journalistes tunisiens a décidé d’annuler la grève générale qui était prévu pour ce jeudi 10 décembre. Cette décision a été prise après avoir convenu un accord avec la pésidednece du gouvernement concernant l’amélioration de la situations des professionnels des médias.

Ainsi, dans un communiqué rendu public ce mardi 8 décembre, le SNJT affirme avoir conclu avec les autorités de la Kasbah, la publication au JORT du fameux accord-cadre des journalistes, principal objet de la protestation. Une commission regroupant les représentants de toutes les parties prenantes se chargera de ces travaux pendant une période de deux mois.

Il a également été convenu que le poste d’attaché de presse dans tous les établissements publics sera confié exclusivement à des journalistes diplômés de l’Institut de presse et des sciences de l’information.

L’accord entre le gouvernement et le syndicat prévoit aussi la régularisation de la situation de trente-six journalistes et journalistes-photographes travaillant dans les établissements médiatiques publics.

Par ailleurs il a également été prévu d’accélérer le processus de cession des médias confisqués, avec l’engagement de l’Etat à garantir les droits sociaux et économiques des journalistes qui y travaillent et de rattacher la radio Zitouna à l’Etablissement de la radio tunisienne, et ce, avant le mois de mai 2021.

Parmi les autres points convenus: l’organisation d’une conférence nationale sur les politiques publiques dans le secteur de l’information, la nomination d’un président directeur général à la tête de l’Etablissement de la radio tunisienne et la création de l’Agence nationale pour la gestion de la publicité publique.

Gnetnews