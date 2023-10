Antonio Guterres exige depuis le Rafah égyptien à faire entrer les camions des aides, rapidement et en grand nombre à Gaza

Le Secrétaire Général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a appelé, ce vendredi 20 Octobre, les camions des aides humanitaires à se diriger vers Gaza, dans les délais les plus proches.

Guterres qui se trouvait dans la partie égyptienne du point de passage de Rafah, a indiqué que l’ONU est en train de mener des contacts avec toutes les parties, en vue de permettre l’entrée des aides, bloquées côté égyptien.

Il a appelé à l’accession d’un grand nombre de camions à Gaza tous les jours, et à s’en assurer, d’une manière pragmatique et rapide.

Guterres a fait état d’accords entre Israël et les Etats-Unis et l’Egypte et Israël autour de l’acheminement des ces cargaisons, mais il y a des conditions et des restrictions qui ont été posées, « nous traitons avec toutes les parties pour clarifier ces conditions et réduire les restrictions afin de faire parvenir, rapidement, ces camions vers ceux qui en ont besoin ».

Le SG des Nations-Unis était arrivé ce vendredi 20 Octobre à Sinaï, dans le cadre des efforts d’acheminement des aides à l’enclave palestinienne, où la situation humanitaire s’est considérablement dégradée, du fait des raids israéliens incessants, des coupures d’eau, d’électricité, de fuel, des vivres, des médicaments, ce qui a mis 28 établissements de santé hors service, dont 07 hôpitaux.

Le ministère de la Santé palestinien a appelé ce vendredi la communauté internationale à accélérer l’entrée des aides médicales et du fuel aux hôpitaux, confrontés à un tarissement de toutes leurs ressources.

