Appel à la mobilisation à l’occasion du 14 janvier

À l’occasion du 14 janvier le Réseau Tunisien pour les Droits et les Libertés appelle toutes les forces nationales à se joindre à un rassemblement national. L’événement aura lieu mardi 14 janvier à 16h30, sur l’avenue Habib Bourguiba, devant le théâtre municipal.

Selon un communiqué du réseau, cette initiative vise à rappeler que « la révolution tunisienne reste vivante et pérenne. Elle réaffirme la volonté de préserver ses acquis, notamment la protection des libertés et des droits civils, politiques, économiques et sociaux ».

« Ces droits et libertés ne sont ni négociables ni remises en question. Ils représentent le fruit des luttes courageuses de plusieurs générations de militantes et militants, issus de diverses idéologies politiques, qui ont affronté la tyrannie et la dictature avec détermination et sacrifices », peut-on lire

Le réseau invite toutes les citoyennes et citoyens à participer massivement pour exprimer leur refus des injustices, dénoncer les reculs des droits et libertés, et faire face aux défis sociaux qui pèsent sur la vie quotidienne des Tunisiens.

Gnetnews