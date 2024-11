Arrestation de deux individus recherchÃ©s Ã  Ghardimaou et Tunis

Arrestation de deux individus recherchés à Ghardimaou et Tunis

Les unités frontalières du district de la Garde nationale à Jendouba ont réussi à intercepter un individu faisant l’objet de 27 mandats de recherche émis par différentes unités de sécurité et structures judiciaires. Cet homme est impliqué dans plusieurs affaires criminelles et purge une peine de prison totale de plus de 43 ans.

Par ailleurs, les unités de la Garde nationale à Tunis ont arrêté un autre individu, recherché pour 9 mandats de recherche émis par différentes autorités judiciaires et de sécurité, et également condamné à des peines de prison.

La Direction générale de la Garde nationale appelle les citoyens à collaborer avec les forces de sécurité en signalant toute information ou mouvement suspect. Pour toute alerte, il est possible de contacter le numéro 71860135 afin de contribuer à la préservation de l’ordre public.

Gnetnews