Visite d’une délégation de l’Association des banques de la côte d’Ivoire

L’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et de Etablissements Financiers reçoit cette semaine ses homologues ivoiriens Messieurs Jerôme Ehui et Serge Kouamelan respectivement Président et Directeur Exécutif de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI). Cette visite s’inscrit dans le projet de l’APTBEF de renforcer ses relations avec les banques en Côte d’Ivoire et en Afrique Subsaharienne.

Ce projet avait commencé en 2017 par le lancement du Forum International sur les Instruments Numériques Innovants dans le cadre du SITIC AFRICA 2017 à Tunis.

Cette visite vient dans une logique de concrétisation de ce projet par la préparation d’une convention de coopération APTBEF / APBEF-CI qui sera signée lors du SITIC AFRICA ABIDJAN 2022qui aura lieu du 30 mai au 1er juin 2022 à Abidjan.

L’APTBEF organisera aussi à cette occasion son 5ème Forum International Fintech au SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 en partenariat avec l’APBEF-CI et éditera un Livre Blanc sur la transformation digitale bancaire en Afrique.

Au cours de leur séjour à Tunis, les Responsables de l’APBEF-CI ont eu des contacts avec plusieurs banques tunisiennes et ont visité des sociétés et des organismes concernés par la transformation digitale financière.

Ils ont été reçus par Monsieur Samir Saied, Ministre de l’Economie et de la Planification et seront reçus vendredi par Madame Sihem Boughdiri Nemsia, Ministre des Finances.

