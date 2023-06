Augmentation des prix de l’alimentation, des produits manufacturés et des services (INS)

D’après les informations publiées sur le site officiel de l’Institut national de la statistique, une augmentation de 15,9% a été enregistrée dans les prix de l’alimentation en mai 2023 par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette hausse est principalement due à l’augmentation des prix des viandes ovines (+31,2%), des viandes de volailles (+28,2%), des œufs (+25,6%), des huiles alimentaires (+23,4%) et des viandes bovines (+21,1%).

Par ailleurs, les prix des produits manufacturés ont connu une augmentation de 8,2%, principalement en raison de la hausse des prix des matériaux de construction (+7,4%), des produits de l’habillement (+9,7%) et des produits d’entretien courant du foyer (+9,7%).

En ce qui concerne les services, une augmentation de 6,4% a été observée sur une période d’un an, principalement due à la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels (+10,1%), des services de transport public et privé (+17,5%) et des services financiers (+20,7%).

