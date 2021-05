Balti imite Zmerli : « CAB-EST ? Honteux »

L’ex dirigeant du Club Africain, Mounir Balti, a été interrogé par Radio Med. Le célèbre homme d’affaires a souligné que les Rouges et Blancs ne seront pas relégués malgré leur situation très compliquée. Balti est ensuite revenu sur le match entre le CA Bizertin et l’Espérance Sportive de Tunis qu’il a qualifié de « scandaleux », et a critiqué les choix du staff technique Sang et Or qui a aligné la deuxième équipe.

GnetNews