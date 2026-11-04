Banlieue sud de Tunis : des opérations de traitement aérien contre les insectes jusqu’au 10 novembre

04-11-2026

Des opérations de traitement aérien visant à éliminer les insectes seront menées dans plusieurs secteurs de la banlieue sud de Tunis, a fait savoir la municipalité de Ben Arous dans un communiqué. Ces actions cibleront les zones humides ainsi que les abris ruraux.

Ces interventions, programmées du 29 octobre au 10 novembre, couvriront notamment les localités de Radès, d’Ezzahra et de Mégrine, ainsi que les environs de l’oued Méliane et le lac sud de Tunis.

À cette occasion, le gouvernorat invite les apiculteurs à prendre toutes les mesures utiles pour mettre leurs ruches à l’abri, pendant les opérations et le lendemain de chaque traitement. Pour obtenir des renseignements et des consignes complémentaires, ils peuvent joindre les numéros 71 787 755 et 71 786 001.

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