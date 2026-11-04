Météo en Tunisie : Températures en hausse pour ce mercredi

04-11-2026

La météo de ce mercredi sera caractérisée par un temps partiellement à progressivement nuageux l’après-midi sur les hauteurs du Nord- Ouest et du centre, avec la possibilité de chute de pluies éparses, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en légère hausse. Les maximales oscilleront généralement entre 20 et 25 degrés et seront aux alentours de 16 degrés sur les hauteurs Ouest.

Le vent soufflera de secteur Sud, relativement fort près des côtes Est et faible à modéré ailleurs.

La mer sera houleuse à localement agitée.

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