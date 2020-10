Basket-Ball – Pro A : USMO-CA choc de la 1Ã¨re journÃ©e

Basket-Ball – Pro A : USMO-CA choc de la 1ère journée

Voici le programme de la première journée du championnat de Tunisie de Basket-Ball, prévue ce dimanche. A noter que tous les matchs débuteront à 14h00 et se joueront à huis clos.

US Monastir – Club Africain

ES Goulette – JS Kairouan

US Ansar – AS Hammamet

Etoile du Sahel – Ezzahra Sports

ES Rades – DS Grombalia

JS Manazeh – Stade Nabeulien

