Béja accueille la première antenne régionale de l’école de la « deuxième chance »

22-05-2026

Un centre pluridisciplinaire pour 500 jeunes décrocheurs par an, avec une vocation nationale

Le ministre de l’Éducation Noureddine Nouri a inauguré ce vendredi à Béja la première antenne régionale de l’école de la « deuxième chance », un dispositif éducatif alternatif destiné aux jeunes ayant quitté prématurément le système scolaire.

Le centre cible les adolescents âgés de 12 à 18 ans et dispose d’une capacité d’accueil de quelque 500 bénéficiaires annuels, originaires du gouvernorat de Béja et des régions environnantes. Financé à hauteur d’environ deux millions de dinars, il est encadré par des équipes pluridisciplinaires issues des ministères de l’Éducation, des Affaires sociales, ainsi que de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

À travers cette initiative, les autorités éducatives entendent renforcer l’équité scolaire et élargir les voies de réinsertion offertes aux jeunes en situation de décrochage, avec l’ambition d’étendre progressivement ce modèle à l’ensemble du territoire national.

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