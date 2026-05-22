Détournement de biens publics : un ex-PDG d’entreprise publique et son épouse condamnés

22-05-2026

Quatre ans de prison pour l’ancien directeur, deux ans pour son épouse

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu un verdict de condamnation à l’encontre d’un ancien président-directeur général d’une entreprise publique et de son épouse, qui exerçait au sein de la même administration.

L’ex-responsable a été condamné à quatre ans d’emprisonnement, tandis que son épouse a écopé d’une peine de deux ans de prison. Les deux prévenus étaient poursuivis pour des faits d’appropriation frauduleuse de biens mobiliers placés sous la responsabilité du fonctionnaire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

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