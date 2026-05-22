Maternité et travail : 96% des mères actives en situation de stress permanent, selon une étude MOOM

La fondatrice de la plateforme appelle à une enquête nationale face à des chiffres qu’elle qualifie d’alarmants

Près de la totalité des mères travailleuses, soit 96%, affirment vivre un stress continu entre les exigences de la maternité et celles de leur vie professionnelle. C’est l’un des enseignements majeurs d’une enquête exploratoire menée par la plateforme MOOM, présentée ce jeudi sur les ondes d’Express FM par sa fondatrice, Maroua Ben Charrada, lors de l’émission « Expresso » de Wassim Ben Larbi.

Une trajectoire professionnelle bouleversée après la maternité

L’étude, qui porte sur l’impact de la maternité sur le parcours professionnel des femmes, révèle que 54,2% d’entre elles modifient leur trajectoire professionnelle après avoir eu des enfants. Parmi elles, 37% choisissent de cesser toute activité, tandis que 33% se tournent vers l’auto-entrepreneuriat, souvent motivées par la recherche d’une plus grande flexibilité. Les autres s’adaptent de manière variable selon leur contexte.

Des freins structurels bien identifiés

L’enquête met également en lumière les obstacles concrets auxquels se heurtent les mères en milieu professionnel : 85% des répondantes déclarent avoir rencontré des difficultés depuis leur entrée dans la maternité. Plus de quatre sur dix pointent la brièveté du congé maternité, 30% déplorent l’insuffisance des services de garde adaptés, et un quart des participantes rapportent avoir été la cible de commentaires négatifs ou de stéréotypes dans leur environnement de travail.

Un marché de l’emploi qui n’a pas évolué

Face à ces résultats, Maroua Ben Charrada a estimé que ces chiffres révèlent une réalité structurelle : le marché du travail demeure fondé sur un modèle traditionnel, inadapté aux réalités des familles d’aujourd’hui. Elle a plaidé pour la conduite d’une enquête nationale approfondie afin de mieux cerner l’ampleur du phénomène et d’y apporter des réponses à la hauteur des enjeux.