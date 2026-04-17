Ben Ayed reçoit le représentant personnel du président roumain auprès de l’OIF

Le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Mohamed Ben Ayed, a reçu jeudi au siège du ministère M. Ciprian Mihali, Représentant personnel du Président de la Roumanie auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

À l’occasion de cette rencontre, M. Ben Ayed a tenu à rappeler la profondeur des liens qui unissent les deux pays depuis les premières années de l’indépendance tunisienne, réaffirmant la volonté de la Tunisie de renforcer et de diversifier ce partenariat historique, en particulier dans les domaines économique, culturel, du développement, ainsi que de la coopération universitaire et académique.

Le Secrétaire d’État a par ailleurs souligné la nécessité de bien préparer les prochaines échéances bilatérales et d’intensifier la concertation entre Tunis et Bucarest, aussi bien au plan bilatéral que multilatéral. Il a notamment évoqué l’intérêt d’un soutien mutuel aux candidatures respectives des deux pays au sein des organisations internationales et régionales, dont l’ONU.

De son côté, M. Ciprian Mihali a réaffirmé la disposition des autorités roumaines à approfondir les relations d’amitié et de coopération bilatérales, exprimant la volonté de Bucarest de poursuivre la coordination avec Tunis en vue de tirer pleinement parti des opportunités offertes aux deux pays, notamment au sein de l’espace francophone.