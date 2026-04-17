Lotfi Abdelli condamné à 18 mois de prison par contumace

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Sfax 1 a prononcé une peine de 18 mois d’emprisonnement à l’encontre de l’acteur et humoriste tunisien Lotfi Abdelli, jugé par contumace dans une affaire remontant à l’été 2022.

Les faits reprochés à l’artiste trouvent leur origine dans une représentation donnée lors du Festival international de Sfax, au théâtre de Sidi Mansour. À l’issue du spectacle, une structure syndicale relevant des forces de sécurité avait déposé une plainte pour des propos jugés offensants, entraînant l’ouverture d’une enquête et le renvoi de Lotfi Abdelli devant la justice.

Le tribunal a retenu trois infractions à l’encontre de l’humoriste : outrage à un fonctionnaire public, attribution de faits non prouvés à un agent public et atteinte aux bonnes mœurs. Chacun de ces chefs d’accusation a été sanctionné par une peine de six mois d’emprisonnement, portant la condamnation totale à dix-huit mois.

Établi à l’étranger depuis plusieurs années, Lotfi Abdelli n’était pas présent à l’audience. Ce jugement par contumace lui ouvre néanmoins la possibilité de contester la décision et de demander à être rejugé, conformément aux procédures légales en vigueur.