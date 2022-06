Ben Gharbeya défie Al Jari : « Tu n’as pas le courage de m’affronter »

Sur sa page officielle, Moez Ben Gharbeya a parlé de l’élimination du CA Bizertin en Coupe de Tunisie face à l’US Ben Guerdane. Pour le journaliste, l’arbitre Amir Loucif a très bien fait son travail et « sa mission » était parfaitement accomplie : « Il a dirigé le math avec brio et beaucoup d’intelligence pour que les consignes qui lui ont été faites, soient parfaitement exécutées. ce qu’il a réalisé était un chef d’oeuvre, monitoré par qui on sait ».

Tout de suite après, Ben Gharbeya a envoyé un message à la FTF et son président : « Nous sommes face à une organisation gangrénée par la corruption. Je suis prêt à en découdre avec le chef et divulguer, sous les yeux de tout le monde, toutes les mascarades que personne n’ose dévoiler. Mais, je sais qu’il n’a pas le courage de venir m’affronter ».

GnetNews