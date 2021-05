Bennour : « Chaâbani est le roi des remontadas »

Le président de la section Football de l’Espérance Sportive de Tunis, Riadh Bennour, a déclaré, lundi soir, sur le plateau d’Attessia Sports que Mouîne Chaâbani est un spécialiste des remontadas : « Le match aller était difficile à négocier. Après Ramadan, les joueurs sont, en général, fatigués. Nous savions que nous ne pouvions pas être aussi mauvais lors de la seconde manche. En face, il y avait la meilleure défense de cette édition. Le CRB a fait de bons résultats à l’extérieur et n’a encaissé qu’un seul but. Ce n’était pas facile de le renverser mais nous avions confiance en nos joueurs. Le public a joué son rôle. Il a contribué à la réussite du match retour comme ce fut le cas lors de la finale de 2018 et le match de Primeiro. Le staff technique ? Chaâbani est le roi des remontadas. Il n’a pas mis de pression sur son groupe et a bien préparé son match. L’incorporation de Ben Mustapha ? Il a envoyé un message à ses joueurs et à l’adversaire ».

Interrogé à propos de la demi-finale prévue face au tenant du titre, Bennour estime qu’Al Ahly et l’EST sont les deux plus grands clubs du continent si on s’appuie sur les statistiques : « C’est une belle affiche qui attirera les amateurs du Football ».