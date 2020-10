Bennour contredit Chemli : « La FTF savait que Traoui était contaminé »

Le médecin de la sélection tunisienne de Football, Souhail Chemli, a déclaré, hier à IFM, que la FTF ne savait pas que Majdi Traoui a été contrôlé positif au coronavirus, deux jours avant la finale. Interrogé par la même radio, le président de la section football de l’Espérance Sportive de Tunis, Riadh Bennour, a démenti les propos de Chemli : « Ce qu’il a dit n’est pas acceptable. Ce n’est pas normal qu’un médecin fasse une déclaration pareille. Nous avons informé la FTF que Traoui était malade. Il fallait qu’il se renseigne auprès du bureau fédéral avant de s’exprimer. Je ne vais pas trop m’étaler ».

Bennour est, ensuite revenu, sur ce qui s’est passé quelques jours avant la finale disputée face à l’US Monastir : « Maji ne se sentait pas bien depuis jeudi. Le médecin de l’équipe lui a demandé de ne pas assister aux entraînements. Le lendemain, il a reçu le résultat du test de dépistage. Nous étions obligés d’informer la FTF et toute la délégation a effectué les tests rapides samedi. Nous étions soulagés car ils étaient tous négatifs. Aujourd’hui, le bilan est lourd. Les membres de l’équipe média, les responsables de la sécurité et tout le reste du groupe sont touchés ou attendent les résultats des tests. Mouîne Chaâbani ? Je ne dirais qu’il va bien que lorsqu’il quitte l’hôpital. Il y a des choses inexplicables et la situation en Tunisie n’est pas bonne du tout. J’espère que nous allons nous en sortir ».