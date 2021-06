Bennour : « Nous souhaitons jouer devant 12500 spectateurs »

Le président de la section football de l’Espérance Sportive de Tunis, Riadh Bennour, a confié à Mosaique FM, que la direction « Sang et Or » a demandé au ministère de la santé de l’autoriser à jouer la demi-finale aller de la ligue des champions en présence du public : « La CAF n’impose pas le huis clos. Nous souhaitons que les autorités nous donnent le feu vert pour jouer devant 12500 spectateurs, ce qui représente le quart de la capacité du stade de Rades. Ils devraient porter des masques et être dispatchés. Nous sommes sûrs que le ministère de la santé va accepter notre demande puisque les partis politiques ont été autorisés à organiser des rassemblements et les festivals vont bientôt commencer ».