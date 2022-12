Biden, Harris et Blinken mÃ¨neront des discussions bilatÃ©rales avec les dirigeants africains lors du sommet Etats-Unis/ Afrique

Biden, Harris et Blinken mèneront des discussions bilatérales avec les dirigeants africains lors du sommet Etats-Unis/ Afrique

Les Etats-Unis annoncent leur intention de consacrer 55 milliards de dollars à l’Afrique sur trois ans », a fait savoir lundi la Maison-Blanche, à la veille du 2ème sommet des Leaders Etats-Unis/ Afrique, auquel participent une cinquantaine de dirigeants africains, dont le président tunisien, Kaïs Saïed.

Dans une déclaration médiation, le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan, a indiqué que ces fonds allaient être particulièrement alloués à la santé et aux changements climatiques.

Le président américain qui accueillera les dirigeants africains, lors de ce sommet qui se tient du 13 au 15 décembre 2022 à Washington, soulignera la valeur que les États-Unis accordent à leur collaboration avec l’Afrique pour relever les défis qui secouent le monde, indique la Maison Blanche.

Le sommet renforcera les liens et le partenariat avec les pays africains, selon les principes du respect mutuel, des intérêts et des valeurs partagés.

Les Etats-Unis comptent impliquer les parties prenantes africaines et américaines pour illustrer l’ampleur et la profondeur des partenariats américains avec les gouvernements, les entreprises, la société civile et les citoyens africains, des partenariats fondés sur le dialogue, tout en mettant à profit l’ingéniosité et la créativité des peuples, ajoute la même source.

Ce sommet fera progresser les domaines de coopération entre les deux parties, notamment dans les domaines de la santé, la sécurité alimentaire et la promotion de la démocratie et de la paix, tout en offrant de nouvelles possibilités de travailler ensemble pour façonner de nouvelles technologies et innovations afin de faciliter une croissance économique inclusive, une transition énergétique juste, la collaboration spatiale et la connectivité numérique, ajoute la Maison blanche dans un communiqué relayé par l’ambassade des Etats-Unis au Niger.

Le président Biden, la vice-présidente Harris, le secrétaire Blinken et d’autres hauts responsables de l’administration américaine auront à mener des conversations fructueuses avec tous les chefs de délégation au cours des différentes sessions. Chaque délégation aura de nombreuses occasions de prendre part à des discussions de haut niveau lors des séances plénières, du dîner des chefs d’État et des réunions parallèles, selon la même source.