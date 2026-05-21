Bizerte : exercice de simulation d’incendie de forêt réussi à El-Azib, délégation de Menzel Jemil

Dans le cadre des programmes préventifs contre les risques d’incendies, les services de protection civile de Bizerte ont conduit avec succès une opération blanche dans le périmètre forestier de la zone d’El-Azib.

Les services de protection civile du gouvernorat de Bizerte ont mené une opération blanche dans le massif forestier d’El-Azib, relevant de la délégation de Menzel Jemil. L’exercice, suivi dans toutes ses phases par le gouverneur de Bizerte Salem Ben Yaâkoub, président de la commission régionale d’organisation des secours, s’inscrit dans le cadre du plan régional vert de gestion des risques d’incendies forestiers, agricoles et en zones résidentielles et professionnelles.

L’opération a mobilisé l’ensemble des structures membres de la commission régionale et de son pendant local : services du gouvernorat, délégation et municipalités de Menzel Jemil et Menzel Abderrahmane, délégation régionale de l’agriculture, circonscription des forêts, délégation de la santé, direction de l’équipement, société régionale de transport, et unités de la garde nationale. Des équipes de volontaires issus des scouts tunisiens, du Croissant-Rouge tunisien, de la protection civile volontaire et des omda locaux ont également participé à l’exercice. Le feu a été maîtrisé en un temps record, permettant la protection du couvert forestier et l’évacuation sécurisée des habitants du village voisin.

Le gouverneur de Bizerte a salué à cette occasion le haut niveau de préparation affiché par l’ensemble des services et structures impliqués, soulignant l’importance de tels exercices pour renforcer les capacités opérationnelles, élever le degré de vigilance et prévenir les risques au service du citoyen et de l’intérêt général.