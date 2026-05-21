Santé numérique et partenariats internationaux : le ministre Farjani multiplie les rencontres à Genève

En marge de l’Assemblée mondiale de la Santé, le ministre tunisien de la Santé a enchaîné mercredi les sessions de travail autour de la transformation numérique, des maladies chroniques et de la coopération régionale.

Le ministre de la Santé, Dr Mustafa Ferjani, a poursuivi mercredi à Genève une journée dense de consultations à haut niveau, affirmant la place de la Tunisie comme partenaire actif dans la construction d’un système de santé mondial équitable et moderne.

Numérique et intelligence artificielle au service de l’équité sanitaire

Lors d’une session consacrée à la transformation numérique fiable dans le secteur de la santé, tenue en présence du ministre de la Santé omanais, le Dr Ferjani a affirmé que la digitalisation, la protection des données et l’intelligence artificielle sont devenus des outils incontournables pour rapprocher les services de santé du citoyen, réduire les disparités régionales et garantir l’équité sanitaire.

Cette orientation a été confortée lors d’un entretien avec le Secrétaire général adjoint de l’Union internationale des télécommunications, qui a salué les progrès accomplis par la Tunisie en matière de santé numérique. L’UIT a réaffirmé son soutien à cette trajectoire, notamment dans les domaines de la connectivité hospitalière, de l’intégration de l’intelligence artificielle, de la sécurisation des données de santé via un cloud souverain et du projet d’hôpital numérique en Tunisie.

Maladies chroniques et coopération africaine

En marge d’un événement africain dédié aux maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, le ministre a plaidé pour la prévention, le dépistage précoce et les soins de santé primaires comme leviers essentiels dans la lutte contre les pathologies chroniques et la mortalité prématurée.

Partenariat renforcé avec la Mauritanie

Sur le volet de la coopération arabe, le Dr Ferjani s’est entretenu avec son homologue mauritanien. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération en matière de médicaments fabriqués en Tunisie, de santé maternelle et infantile, de formation médicale et d’échange d’expertises, en vue d’un partenariat mutuellement bénéfique.