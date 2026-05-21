Éducation : concours externe pour le recrutement de 26 psychologues dans la fonction publique

21-05-2026

Le ministère de l’Éducation a annoncé ce mercredi l’ouverture d’un concours externe sur épreuves en vue du recrutement de 26 psychologues au sein du corps des psychologues spécialistes des administrations publiques.

L’épreuve d’admission préliminaire est fixée au 29 août 2026 à l’Institut Sadiki à Tunis 1. Elle portera sur le premier axe du programme du concours, consacré à la psychologie clinique et à la psychopathologie. Les candidatures sont à déposer au bureau central du ministère de l’Éducation ou à transmettre par courrier recommandé, au plus tard le 3 août 2026. La décision, publiée au Journal officiel de la République tunisienne, s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’encadrement psychologique dans les établissements scolaires.

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