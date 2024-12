Bizerte : Signature du contrat pour lâ€™achÃ¨vement de lâ€™hÃ´pital de gynÃ©cologie et obstÃ©trique

Bizerte : Signature du contrat pour l’achèvement de l’hôpital de gynécologie et obstétrique

Un pas décisif a été franchi ce mercredi 11 décembre 2023 avec la signature du contrat pour la finalisation des travaux de l’hôpital de gynécologie et obstétrique de Bizerte. Cet accord, conclu entre les autorités régionales et les entreprises en charge des travaux techniques, marque la reprise d’un projet en attente depuis plusieurs années. Les travaux débuteront dès lundi prochain.

Lors de la cérémonie, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a salué cette avancée majeure, attribuant ce déblocage à l’engagement direct du président de la République, Kaïs Saïed. Ce dernier avait visité le site le 15 octobre 2023, promettant de relancer ce chantier stratégique pour la région.

Cette relance a été rendue possible grâce à une coordination étroite entre plusieurs acteurs, notamment la commission supérieure des marchés publics, les comités nationaux et régionaux chargés des projets bloqués, et les autorités locales qui ont travaillé pour lever les obstacles freinant l’achèvement du projet.

Cet hôpital, une fois opérationnel, représentera une infrastructure médicale clé pour répondre aux besoins en santé de la région, en particulier dans le domaine de la gynécologie et de l’obstétrique.

Gnetnews