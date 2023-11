Blinken arrive en IsraÃ«l pour discuter la prÃ©servation des civils palestiniens, et se rendra dans la foulÃ©e en Jordanie

Blinken arrive en Israël pour discuter la préservation des civils palestiniens, et se rendra dans la foulée en Jordanie

Le chef de de département d’Etat, Anthony Blinken, est arrivé ce vendredi matin, à Tel-Aviv, où il compte faire pression sur Israël, notamment, pour préserver les civils palestiniens, face à l’offensive israélienne qui fait rage dans la bande de Gaza, où le bilan des martyrs dépasse les 09 mille, sans compter les victimes encore sous les décombres, les milliers de blessés, et la dévastation sans précédent, le tout dans une enclave palestinienne exsangue, soumise à un siège complet.

Dans sa deuxième tournée au Moyen-Orient depuis le 07 Octobre, Blinken rencontre ce vendredi, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, et assiste à une réunion du cabinet sécuritaire israélien, selon des informations médiatiques concordantes.

« Tout cessez-le feu devra être limité dans le temps et dans l’espace, et cela ne devra pas empêcher Israël d’assurer son auto-défense », a souligné, en même temps, la Maison-Blanche.

Le département d’Etat US annonce, dans un communiqué sur son site officiel, que « le secrétaire d’État Blinken réitèrera, en Israël, le soutien des États-Unis au droit d’Israël de se défendre contre le terrorisme conformément au droit humanitaire international ».

Il discutera de la protection des citoyens américains en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, la libération immédiate des otages, l’accroissement des aides humanitaires acheminées à Gaza, ainsi que les moyens d’empêcher l’extension du conflit, selon la même source.

Blinken devra se rendre, dans la foulée, en Jordanie, et soulignera « l’importance de protéger la vie des civils, et de faciliter l’entrée accrue et durable, de l’aide humanitaire à la bande de Gaza », fait savoir le département d’Etat américain.

Le rétablissement des services de base dans l’enclave palestinienne, privées d’électricité, d’eau, de fuel…, tout en garantissant que les Palestiniens ne soient pas déplacés de force à l’extérieur de Gaza, seront aussi discutés.

Les moyens visant à désamorcer les tensions régionales, et l’engagement des États-Unis à travailler avec leurs partenaires pour créer les conditions nécessaires à une paix durable au Moyen-Orient, y compris la création d’un État palestinien, seront également au centre de ses discussions en Jordanie, selon la même source.

La Jordanie avait rappelé ces derniers jours son ambassadeur à Tel-Aviv, et a demandé à l’ambassadeur israélien de ne pas regagner son poste à Amman.

Bahreïn a aussi annoncé l’arrêt de ses relations économiques avec l’entité sioniste, a annoncé le départ de l’ambassadeur israélien et le retour de son ambassadeur auprès de l’Etat hébreu.

Gnetnews