La Jordanie rappelle son ambassadeur Ã  Tel-Aviv, et demande Ã  l’ambassadeur israÃ©lien de ne pas rejoindre son poste Ã  Ammar

La Jordanie rappelle son ambassadeur à Tel-Aviv, et demande à l’ambassadeur israélien de ne pas rejoindre son poste à Ammar

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Aymen Safdi, a décidé ce mercredi de rappeler l’ambassadeur de Jordanie en Israël immédiatement, « en signe de la position de la Jordanie rejetant et condamnant la guerre israélienne contre Gaza. Laquelle tue les innocents, provoque une catastrophe humanitaire sans précédent, et porte en elle de graves probabilités de son extension, ce qui menacera la sécurité de la région dans son ensemble, ainsi que la sécurité et la paix internationales », rapporte l’agence de presse jordanienne, Petra.

Amman a, par ailleurs, informé le ministère des Affaires étrangères israélien que « son ambassadeur ayant quitté, précédemment, le Royaume hachémite n’y retournera pas ».

« Le retour des ambassadeurs sera tributaire de l’arrêt de la guerre menée par Israël contre Gaza, et la cessation de la catastrophe humanitaire qui en découle, ainsi que toutes ces mesures qui privent les Palestiniens de leur droit à la nourriture, à l’eau, au médicament, ainsi qu’à une vie sûre et stable sur leur territoire national », a-t-il souligné.

La Jordanie continuera à œuvrer en vue de l’arrêt de la guerre contre Gaza, l’acheminement des aides humanitaires et la protection des civils, ainsi que la préservation de la région de ses conséquences catastrophiques sur son avenir, et son droit à une paix globale et juste, sur la base de la solution à deux Etats, laquelle traduit l’Etat palestinien indépendant et souverain, ayant pour capitale al-Quds occupé sur les frontières du 04 juin 1967, le seul moyen de garantir la sécurité de l’ensemble des peuples et pays de la région ».

Le chef du bureau politique de Hamas, Ismaïl Haniyeh, a par ailleurs, appelé, ce mercredi, à Doha, à l’ouverture d’un processus politique pour l’instauration d’un Etat palestinien indépendant, ayant pour capitale al-Quds avec le droit à l’autodétermination.

Gnetnews