Le BahreÃ¯n annonce l’arrÃªt de ses relations Ã©conomiques avec IsraÃ«l, et le dÃ©part de l’ambassadeur israÃ©lien

Le Bahreïn annonce l’arrêt de ses relations économiques avec Israël, et le départ de l’ambassadeur israélien

Le parlement bahreïni a annoncé ce jeudi, que l’ambassadeur israélien a quitté le Royaume, contre le retour de son ambassadeur en Israël, outre l’arrêt des relations économiques.

L’Assemblée du Royaume de Bahreïn a indiqué dans un communiqué que « ces pas interviennent en confirmation de la position historique du pays, ancrée dans le soutien de la cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien ».

« La poursuite de la guerre, des opérations militaires, et l’escalade israélienne continue, face au non-respect du droit humanitaire international, incitent l’Assemblée à réclamer davantage de décisions et de mesures, à même de préserver les vies des innocents et des civils à Gaza, et dans l’ensemble des régions palestiniennes ».

Le Bahreïn a normalisé ses relations avec Israël, dans le cadre des accords d’Abraham en 2020, ayant concerné, également, les Emirats, le Maroc et le Soudan, moyennant une médiation américaine.

La Jordanie avait rappelé, hier, son ambassadeur à Tel-Aviv, et a demandé à l’ambassadeur israélien, qui l’a quitté précédemment, de ne pas regagner son poste à Amman.

