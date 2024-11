Budget 2025: Mission de lâ€™emploi et de la formation professionnelle

Budget 2025: Mission de l’emploi et de la formation professionnelle

L’Assemblée des représentants du peuple a poursuivi cet après-midi les travaux de sa séance plénière conjointe avec le Conseil national des régions et des districts, consacrée à l’examen des missions et missions spécifiques du projet de budget de l’État pour 2025. Sous la présidence de M. Ibrahim Bouderbala, la session s’est focalisée sur la mission de l’emploi et de la formation professionnelle, en présence de M. Riadh Chaoued, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Hassna Jaballah, secrétaire d’État chargée des entreprises citoyennes, ainsi que plusieurs cadres du ministère.

Des enjeux prioritaires au cœur des discussions

En ouvrant les débats, M. Bouderbala a rappelé que l’emploi demeure une préoccupation majeure pour toutes les familles tunisiennes. Il a souligné le rôle central du ministère dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à absorber le chômage et intégrer les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Il a également insisté sur l’importance des initiatives individuelles et collectives, notamment à travers la promotion des entreprises citoyennes, tout en appelant à lever les obstacles administratifs freinant leur développement.

Présentation des axes stratégiques par le ministre

M. Riadh Chaoued a détaillé les grandes lignes de la mission de son ministère pour le projet de budget 2025 :

Insertion professionnelle et développement économique : répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée, moderniser les dispositifs de formation et renforcer la compétitivité des entreprises.

Modernisation des formations : améliorer les compétences des formateurs, intégrer les évolutions technologiques et développer des formations en ligne.

Soutien à l’emploi : appuyer l’insertion des jeunes, encourager les initiatives régionales et accompagner les entreprises pour accroître leur capacité d’emploi.

Valorisation du capital humain : renforcer les formations complémentaires et les mécanismes d’accompagnement des chercheurs d’emploi.

Coopération internationale : favoriser l’émigration organisée à travers des partenariats avec des pays européens et du Golfe.

Promotion de l’initiative entrepreneuriale : encourager les entreprises citoyennes et faciliter leur accès au financement.

Un débat nourri parmi les députés

Lors de la discussion générale, plusieurs points ont été soulevés :

Mettre en place des plans spécifiques pour les diplômés au chômage de longue durée.

Rapprocher les centres de formation professionnelle des bénéficiaires et créer des unités mobiles pour des

formations rapides.

Introduire des formations adaptées aux métiers émergents et aux technologies modernes.

Améliorer la coordination entre les ministères de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Formation

professionnelle.

Revoir les mécanismes de financement et les cadres juridiques liés aux entreprises citoyennes.

Réponses et perspectives

Dans ses réponses, le ministre a insisté sur la nécessité d’un changement de mentalité pour faire des entreprises citoyennes un levier de développement durable. Il a également évoqué l’allocation de fonds supplémentaires pour moderniser les équipements des centres de formation et diversifier les offres.

De son côté, Mme Hassna Jeballah a présenté les mesures entreprises pour surmonter les obstacles juridiques et administratifs liés aux entreprises citoyennes, notamment par la mise en place d’un site web et d’une plateforme numérique dédiés, qui seront opérationnels dès la semaine prochaine.

Les travaux reprendront jeudi 21 novembre 2024 à 9 heures pour examiner successivement les missions spécifiques de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et du Conseil supérieur provisoire de la magistrature dans le cadre du projet de budget 2025.

