Budget 2025: Une augmentation pour renforcer les douanes, la fiscalitÃ© et la comptabilitÃ© publique

Budget 2025: Une augmentation pour renforcer les douanes, la fiscalité et la comptabilité publique

Lors de la session parlementaire du 12 novembre 2024, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Namsia, a annoncé que le budget pour la mission des Finances en 2025 est fixé à 1 390 millions de dinars, soit une hausse de 2,4 % par rapport à 2024. Ce budget représente 2,3 % des dépenses totales de l’État pour l’année.

La répartition budgétaire par programme est la suivante :

– Douanes : 569,6 millions de dinars (40,9 %)

– Fiscalité : 292,9 millions de dinars (21,1 %)

– Comptabilité publique : 405,7 millions de dinars (29,1 %)

– Services budgétaires : 15,1 millions de dinars (1,1 %)

– Dette publique : 3,4 millions de dinars (0,3 %)

– Commandement et soutien : 103,3 millions de dinars (7,5 %)

Ces allocations reflètent l’importance stratégique des douanes, de la fiscalité, et de la comptabilité publique dans les objectifs financiers de la Tunisie pour l’année prochaine. La ministre a souligné que le pays a réussi, malgré des crises successives, à réduire progressivement son déficit budgétaire, montrant ainsi des signes de reprise économique en 2023 et 2024. Elle a attribué cette réussite à une politique d’autonomie financière permettant à l’État de respecter ses engagements internes et externes tout en gérant efficacement ses dépenses.

Les priorités pour 2025 incluent la durabilité des finances publiques, la réduction du déficit, le soutien à la croissance économique et la lutte contre l’évasion fiscale et l’économie informelle. Grâce à une amélioration notable des recettes fiscales (+9,5 %) et une augmentation du rendement du contrôle fiscal (+55,8 %) jusqu’en septembre 2024, l’administration entend poursuivre cet élan en 2025.

Le ministère prévoit également de renforcer la collecte de ressources non fiscales, de moderniser les procédures de contrôle fiscal en adoptant une approche basée sur le risque et d’optimiser les performances douanières. Ces mesures incluent la lutte contre la contrebande et la simplification des échanges grâce à une numérisation accrue des services.

Gnetnews