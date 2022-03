C1-J04 : Un seul tunisien dans l’équipe type

La Confédération africaine de football a dévoilé l’équipe type de la quatrième journée de la Ligue des champions d’Afrique. Le seul joueur tunisien qui y figure est l’Espérantiste Mohammed Ali Ben Romdhane, aureur du deuxième but contre l’Etoile Sportive du Sahel. C’est la deuxième fois que le Sang et or est sélectionné. La première était lors de la première journée face à Jwaning Galaxy. Il avait alors marqué un triplé.

L’autre espérantiste dans l’équipe type est l’international algérien Abdelkader Badrane.

GnetNews