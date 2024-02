C1 : L’Espérance élimine l’ES Sahel

L’Etoile Sportive du Sahel a dit officiellement au revoir aujourd’hui à la Ligue des Champions africaine.

Alors qu’ils avaient besoin d’au moins un point de leur confrontation face à l’Espérance Sportive de Tunis, les joueurs étoilés ont été battus ce soir au stade Hamadi Agrebi de Rades.

L’Espérance de Tunis s’est imposée dans ce match de la cinquième journée du groupe C sur le score de deux buts à zéro. Yan Sasse et Zakaria El Ayeb ont inscrit les deux réalisations de la rencontre aux 27ème et 42ème minute.