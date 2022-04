C1 : L’Espérance tombe dans le piège et salue la compétition

Après avoir collectionné les ratages à Alger, l’Espérance Sportive de Tunis est tombé dans le piège à Rades face à l’Entente Sportive de Setif. Les joueurs de Radhi Jaïdi, pas vraiment dangereux durant la première demie heure, ont fini par concédé le but de l’avantage des visiteurs suite à une bourde de Badrane.

Obligés de marquer à deux reprises, les Sang et or ne sont pas parvenus à faire la différence à la reprise, contre un adversaire qui avait les idées claires : attendre et repartir en contre.

L’ES Tunis conède la défaite et quitte la compétition. L’ES Setif affrontera le vainqueur entre Al Ahly et le Raja Casablanca.

