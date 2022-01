CAN 2022 : Les Comores sans gardien face au Cameroun

Les Comores joueront face au Cameroun, lundi à Yaoundé, dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2022. Selon le communique de la Fédération de Football des Comores, douze membres de l’effectif et du staff technique ont été testés positifs au coronavirus ce samedi dont les deux gardiens disponibles, Moyadh Ousseini et Ali Ahamada. Le troisième portier, Ben Boina, est quant à lui blessé. Si son forfait se confirme, un joueur de champ gardera la cage.

