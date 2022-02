Classement FIFA (Février) : La Tunisie perd six places

La FIFA vient de dévoiler le classement du mois de février. La sélection tunisienne a perdu six places et pointe désormais à la 36ème position. Sur le plan africain, les « Aigles de Carthage » passent de la troisième à la place cinquième place après avoir été dépassés par le Nigéria et l’Egypte.

GnetNews