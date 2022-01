CAN 2022 : La Tunisie Ã©liminÃ©e par le Burkina Faso

CAN 2022 : La Tunisie éliminée par le Burkina Faso

La Tunisie a été battue par le Burkina Faso 1 à 0, samedi soir, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Dominés au cours de la première période, les « Aigles de Carthage » ont encaissé un but durant le temps additionnel quand Ouattara a dribblé Iffa et Drager avant de battre Ben Said.

Le rendement des Tunisiens s’est amélioré en seconde période après l’incorporation de Maâloul et Sliti mais la réussite n’était pas au rendez-vous et le score n’a pas changé.

GnetNews