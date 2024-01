CAN 2024 : La Namibie domine la Tunisie

La campagne de l’équipe de Tunisie en Côte d’Ivoire commence mal. Les joueurs de Kadri ont concédé la défaite au terme du match qui les a opposés à la Namibie. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Hotto à deux linutes de la fin du match. Le joueur était totalement oublié au second poteau. Les Namibiens ont même doublé le score deux minutes après, mais le but a été refusé pour hors jeu.

La Tunisie devra joueur sa place en Côte d’Ivoire, samedi en affrontant le Mali.